Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12. Утром в воздушной гавани военно-транспортный самолет сел на брюхо. 5-tv.ru публиковал кадры, на которых запечатлены первые секунды после приземления.

Командование Центрального военного округа заявило, что пилоты действовали мастерски в чрезвычайной ситуации. 20 человек на борту, включая экипаж, — не пострадали. Ан-12 уже убрали с полосы с помощью спецтехники.

Так совпало, что всего несколько дней назад эту операцию сотрудники аэропорта отработали на учениях. Сегодня в связи с ЧП работа аэропорта была нарушена пять часов: 40 рейсов задержали, три отменили.

Участницы фитнес-проекта, которые летели в Москву из Благовещенска и застряли в Екатеринбурге, устроили в зале ожидания танцы. Лайнер из Польши с молодежной командой по футболу вместо Кольцово был отправлен в Челябинск. Сейчас они уже в Екатеринбурге.

«Капитан корабля сказал, что будет полететь в Челябинск, потому что что-то случилось, мы не знали что, и там три часа ждали. Мы не знали, когда мы полетим. Восемь часов в самолете — это много», — рассказал главный тренер молодежной польской команды по футболу.

Спецкомиссия Центрального военного округа расследует ЧП. По предварительным данным, причина аварии — неисправность шасси.