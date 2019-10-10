Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12. Утром в воздушной гавани военно-транспортный самолет сел на брюхо. 5-tv.ru публиковал кадры, на которых запечатлены первые секунды после приземления.
Командование Центрального военного округа заявило, что пилоты действовали мастерски в чрезвычайной ситуации. 20 человек на борту, включая экипаж, — не пострадали. Ан-12 уже убрали с полосы с помощью спецтехники.
Так совпало, что всего несколько дней назад эту операцию сотрудники аэропорта отработали на учениях. Сегодня в связи с ЧП работа аэропорта была нарушена пять часов: 40 рейсов задержали, три отменили.
Участницы фитнес-проекта, которые летели в Москву из Благовещенска и застряли в Екатеринбурге, устроили в зале ожидания танцы. Лайнер из Польши с молодежной командой по футболу вместо Кольцово был отправлен в Челябинск. Сейчас они уже в Екатеринбурге.
Спецкомиссия Центрального военного округа расследует ЧП. По предварительным данным, причина аварии — неисправность шасси.