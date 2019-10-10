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«Ушатаем шотландцев!» Светлаков поддержал сборную России перед Евро-2020

, 20:35 Видео 856

Россияне встретятся с шотландцами в матче квалификационного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу 10 октября.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, Instagram @ssvetlakov

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Сергей Светлаков решил поддержать российскую сборную перед матчем квалификационного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу. Схватка россиян и шотландец пройдет 10 октября на московском стадионе «Лужники». Забавное видео-приглашение на встречу юморист опубликовал в своем Instagram.

В видеоролике комик обратился к подписчикам и рассказал о подробностях предстоящего футбольного состязания. Вместе с Сергеем Светлаковым о знаменательном матче фанатам поведал его сын Иван.

«У наших есть шанс пройти досрочно на чемпионат Европы. А вот ты, человек, скажи мне, пожалуйста, чем ты готов пожертвовать, чтобы попасть на стадион, вживую посмотреть?» — спросил у сына артист.

Мальчик наивно ответил Сергею Светлакову — он готов отдать все, что у него есть, а именно 250 рублей, которые дала ему мама. Юморист забрал у малыша деньги и продолжил вещать.

«Пойдем и поболеем безвозмездно, абсолютно от чистого сердца. Пускай нам всем повезет, пускай будет полный стадион, и мы просто ушатаем шотландцев, пускай и в шотландскую погоду! Увидимся на стадионе!» — попрощался со зрителями комик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до Евро осталось полшага: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы.

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