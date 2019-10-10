«Ушатаем шотландцев!» Светлаков поддержал сборную России перед Евро-2020

Сергей Светлаков решил поддержать российскую сборную перед матчем квалификационного цикла чемпионата Европы-2020 по футболу. Схватка россиян и шотландец пройдет 10 октября на московском стадионе «Лужники». Забавное видео-приглашение на встречу юморист опубликовал в своем Instagram.
В видеоролике комик обратился к подписчикам и рассказал о подробностях предстоящего футбольного состязания. Вместе с Сергеем Светлаковым о знаменательном матче фанатам поведал его сын Иван.
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Мальчик наивно ответил Сергею Светлакову — он готов отдать все, что у него есть, а именно 250 рублей, которые дала ему мама. Юморист забрал у малыша деньги и продолжил вещать.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что до Евро осталось полшага: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы.