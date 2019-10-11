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Саратовцы угрожают самосудом подозреваемому в убийстве девятилетней девочки

, 2:19 Видео 289

Сотни жителей города, несмотря на ночное время суток, собрались возле отдела полиции, где может находиться задержанный по подозрению в убийстве мужчина.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Жители Саратова, несмотря на поздний час в ночь на пятницу, 11 октября, требуют от правоохранительных органов выдать им задержанного по подозрению в убийстве девятилетней Лизы Киселевой.

В содеянном, по неподтвержденным данным, сознался 35-летний местный житель Михаил Туватин, ранее судимый за насильственные действия сексуального характера.

Требуя самосуда, саратовцы разбились на две группы: одна находится возле отдела полиции, где, возможно, содержится, подозреваемый, а другая — возле гаражей, где было найдено тело Лизы. Некоторые из них считают, что убийца до сих пор там прячется, либо его туда скоро доставят следователи.

На кадрах 5-tv.ru видно, что несмотря на просьбы разойтись, сотни горожан блокируют полицейский автомобиль, в котором, по их мнению, может находиться подозреваемый. Саратовские правоохранители из-за массового скопления людей работают в усиленном режиме.

Вечером в четверг, 10 октября, тело девятилетней Лизы Киселевой было обнаружено в гаражах в районе сельхозинститута. Девочка ушла из дома в школу в среду, 9 октября, около 7:30 утра, но на уроках так и не появилась. К ее поискам подключились более двух тысяч правоохранителей, спасателей, волонтеров.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о задержании подозреваемого в убийстве Лизы Киселевой.

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