Челябинские педиатры пересядут на электросамокаты

Врачи детской городской больницы Челябинска теперь выезжают на вызовы на дежурных электросамокатах. Педиатры признаются, к больным попадают быстрее машины скорой помощи. Пробки можно объехать, не нужно терять время в поисках парковки.

А при виде врача на самокате у маленьких пациентов поднимается настроение. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин оценил возможности двухколесного транспорта для медиков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьник с прической «а-ля Ибрагимович» пообщался с футболистами сборной России.