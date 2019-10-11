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Челябинские педиатры пересядут на электросамокаты

, 7:39 Эфирная новость 13

Местный коллектив докторов решил закупить электросамокаты, чтобы оперативнее добираться на вызовы.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Sebastian Kahnert, 5-tv.ru

Врачи детской городской больницы Челябинска теперь выезжают на вызовы на дежурных электросамокатах. Педиатры признаются, к больным попадают быстрее машины скорой помощи. Пробки можно объехать, не нужно терять время в поисках парковки.

А при виде врача на самокате у маленьких пациентов поднимается настроение. Корреспондент МИЦ «Известия» Александр Сиротин оценил возможности двухколесного транспорта для медиков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что школьник с прической «а-ля Ибрагимович» пообщался с футболистами сборной России.

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