Школьник с прической «а-ля Ибрагимович» пообщался с футболистами сборной России

Мама школьника из Сосновоборска Красноярского края Софья Ильиных рассказала Пятому каналу, что ее сын Прохор встретился с игроками сборной России по футболу. Как сообщалось ранее, мальчик всерьез увлекается этим видом спорта и сделал себе прическу как у своего кумира — прославленного футболиста, бывшего капитана сборной Швеции Златана Ибрагимовича. Однако работники школы, где учится четвероклассник, усмотрели в таком имидже намек на пропаганду фашизма и сексуальных меньшинств.

Прохора дистанционно поддержали звезды отечественного футбола и другие знаменитости из мира спорта. А позже юноше выпала возможность побывать на тренировке первых футболистов страны.

«Были на тренировке сборной России. Очень все понравилось. Все здорово. Удалось пообщаться… Рауш, Дзюба», — сказала мама Ильиных.

Нападающий Артем Дзюба, защитник Константин Рауш и другие члены российской команды тоже являются кумирами Прохора. Встреча с ними наверняка запомнится ему на всю жизнь. Также сообщалось, что мальчику выпадет честь сопровождать выход на поле главного судью в матче «Россия — Шотландия». Однако пока эта информация не подтвердилась.

Ранее 5-tv.ru писал, что с преподавателями школы, в которую подростка не хотели пускать из-за прически, теперь разберутся следователи.