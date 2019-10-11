Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь

Поклонники и ненавистники поющей телеведущей Ольги Бузовой продолжают интересоваться всем, что происходит в жизни поп-звезды.

На этот раз она ответила на вопросы читателей издания StarHit, которые интересовались даже тем, какую колбасу предпочитает стройная артистка. Она ответила, что любит копченую и докторскую.

« А если еще добавить сыра и поставить в микроволновку на минуту… О боже, уже слюнки текут! » — добавила она со свойственной ей непосредственностью.

Но помимо позитивных вопросов интернет-пользователей, нашлись и те, кто спросил, когда же Ольга прекратит петь, потому что «кровь из ушей уже».

« То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя », — ответила ведущая «Дома — 2».

Ранее Ольга Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом в Барнауле, который многие посчитали вульгарным.