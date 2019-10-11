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  4. Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь

Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь

, 6:27 15

Певица и дальше надеется вызывать у зрителей эмоции.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Тема:
Ольга Бузова 631

Поклонники и ненавистники поющей телеведущей Ольги Бузовой продолжают интересоваться всем, что происходит в жизни поп-звезды.

На этот раз она ответила на вопросы читателей издания StarHit, которые интересовались даже тем, какую колбасу предпочитает стройная артистка. Она ответила, что любит копченую и докторскую.

«А если еще добавить сыра и поставить в микроволновку на минуту… О боже, уже слюнки текут!» — добавила она со свойственной ей непосредственностью.

Но помимо позитивных вопросов интернет-пользователей, нашлись и те, кто спросил, когда же Ольга прекратит петь, потому что «кровь из ушей уже».

«То есть вы меня через силу слушаете? Ну, это дорогого стоит. Благодарна хейтерам за то, что никогда не остаются безучастными и дают обратную связь. Ребята, спасибо, что так активно интересуетесь моей жизнью. Для любого артиста самое главное — вызывать эмоции у зрителя», — ответила ведущая «Дома — 2».

Ранее Ольга Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом в Барнауле, который многие посчитали вульгарным.

Тема:
Ольга Бузова 631
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