Ольга Бузова поблагодарила хейтеров за обратную связь

Поклонники и ненавистники поющей телеведущей Ольги Бузовой продолжают интересоваться всем, что происходит в жизни поп-звезды.
На этот раз она ответила на вопросы читателей издания StarHit, которые интересовались даже тем, какую колбасу предпочитает стройная артистка. Она ответила, что любит копченую и докторскую.
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Но помимо позитивных вопросов интернет-пользователей, нашлись и те, кто спросил, когда же Ольга прекратит петь, потому что «кровь из ушей уже».
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Ранее Ольга Бузова спровоцировала споры среди фанатов неоднозначным концертным костюмом в Барнауле, который многие посчитали вульгарным.