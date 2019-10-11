Певец Данко стал жертвой криптомошенников и потерял пять миллионов рублей

Певец Данко (Александр Фадеев) последовал новому экономическому веянию и решил подзаработать на криптовалюте, однако потерял все вложенные средства — пять миллионов рублей. Артист не теряет надежды возместить ущерб, а потому обратился за помощью к известному адвокату — Александру Бенхину.

« Моему подопечному продали сервера для майнинга биткоинов. Обещали, что те будут приносить неплохой доход. Они действительно поначалу давали прибыль, но потом продавец сказал, что необходимое оборудование украли », — приводит слова юриста StarHit.

Бенхин намерен привлечь злоумышленников к уголовной ответственности за мошенничество в особо крупном размере. В свою очередь Данко объясняет, что ввязался в криптоавантюру лишь с тем, чтобы обеспечить своих близких.

« Я хотел, чтобы всем нам было хорошо. Вложил в проект последние деньги, надеялся на хороший доход. Да на эти пять миллионов можно квартиру купить! » — негодует 50-летний артист.

В тяжелой ситуации Данко поддерживает возлюбленная Мария Силуянова, которая также верила в прибыль от вложения денег в криптовалюту. По ее словам, такой способ заработать им порекомендовал их близкий друг.

У Александра Фадеева от предыдущего брака с Наталией Устюменко также есть дочь, которая родилась с синдромом ДЦП.