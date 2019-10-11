Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh намекнули фанатам на воссоединение

Модель Алеся Кафельникова и рэпер Глеб Голубин, известный как Pharaoh, дали поклонникам надежду на возможное воссоединение. Пара встретилась в столице Великобритании. Снимки с этой поездки в начале октября дочь прославленного теннисиста выложила в Instagram.

На них Алеся стоит одна, но образ девушки в толстовке и кепке напомнил подписчикам о ее бывшем бойфренде. Модель призналась, что фотографировал Глеб. Хотя, позже удалила эту запись, пишет журнал StarHit.

Молодые люди встречались в 2017 году. За развитием их романа наблюдали тысячи пользователей соцсетей. По слухам, инициатором разрыва стал рэпер. Звезды разошлись на мирной ноте и остались друзьями. При этом Кафельникова изредка признавалась бывшему парню в любви. Теперь, после лондонской поездки Кафельниковой поклонники строят предположения, что Голубин вновь рядом с ней.

«Как же ты на Глеба похожа!»

«Рад за вас, что еще сказать»;

«Добро пожаловать обратно!» — прокомментировали снимки Алеси фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что курс реабилитации не помог Алесе Кафельниковой избавиться от наркозависимости.