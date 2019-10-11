В Саратове машина скорой помощи с пациентом перевернулась после ДТП

В Саратове в результате столкновения машины скорой помощи и «Нивы» пострадали четыре человека. ДТП произошло ранним утром в пятницу, 11 октября.

В результате аварии «Газель» с пациентом, у которого случился инфаркт, опрокинулась набок, передает портал saratovnews. Он был доставлен в больницу на реанимобиле.

Пострадали также 66-летний водитель скорой помощи и его 64-летняя пассажирка, они тоже были доставлены в больницу. Сообщается также и о том, что травмы получила 47-летняя пассажирка легковушки. Все раненые были госпитализированы.

Ранее в Москве машина скорой помощи врезалась в препятствие, пострадали несколько человек.