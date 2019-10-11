  1. Пятый канал
  4. В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море

В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море

, 9:07 34

По информации местных СМИ, команда судна не пострадала.

Фото: www.globallookpress.com © Michael Dietrich

В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА. Взрыв прогремел утром в пятницу, 11 октября. Судно в этот момент находилось неподалеку от саудовского порта Джидда.

Известно, что танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. По информации «Интерфакс», в результате взрыва были повреждены шесть основных нефтяных резервуара. Сейчас специалисты изучают место происшествия для выявления причины произошедшего. По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате теракта. Как пишут местные СМИ, команда судна не пострадала, и даже «контролирует пожар».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.74
-0.36 71.30
-0.15
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

9:34
Харламов устал от лишнего веса и отказался есть на публике
9:18
В Саратове машина скорой помощи с пациентом перевернулась после ДТП
9:07
В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море
8:58
Бастрыкин направил в Саратов криминалистов для расследования убийства девочки
8:47
Алеся Кафельникова и рэпер Pharaoh намекнули фанатам на воссоединение
8:36
Взрыв прогремел на танкере нефтяной компании Ирана в Красном море

Сейчас читают

Видео: В Саратове во время поисков пропавшей девочки были найдены детские вещи
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев