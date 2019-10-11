В результате взрыва на иранском танкере нефть попала в Красное море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ИСНА. Взрыв прогремел утром в пятницу, 11 октября. Судно в этот момент находилось неподалеку от саудовского порта Джидда.

Известно, что танкер принадлежит Национальной иранской нефтяной компании. По информации «Интерфакс», в результате взрыва были повреждены шесть основных нефтяных резервуара. Сейчас специалисты изучают место происшествия для выявления причины произошедшего. По предварительной информации, взрыв мог произойти в результате теракта. Как пишут местные СМИ, команда судна не пострадала, и даже «контролирует пожар».