Дерзкий побег задержанного из полиции через окно попал на видео

Дерзкую попытку побега жителя Санкт-Петербурга из полиции запечатлели камеры наблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, мужчина был задержан на Ленинском проспекте с пакетиком подозрительного порошка в носке и доставлен в отделение для дальнейшего разбирательства. Однако похоже, что правоохранители в какой-то момент отвлеклись, и задержанный сумел вылезти в окно и прыгнул со второго этажа на асфальт.

Но скрыться от следствия беглецу не удалось. При приземлении он получил довольно серьезные травмы. На записи видно, что мужчина пытается бежать, но стоять на ногах не может и валится на землю, корчась от боли. А тем временем на улицу выбегает сотрудник полиции. В итоге подозреваемый в хранении наркотиков госпитализирован с переломами и закрытой черепно-мозговой травмой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что восьмиклассница выпрыгнула в окно второго этажа, спасаясь от ворвавшихся в квартиру грабителей.