Институт Росгвардии в Петербурге отмечает 75-летний юбилей

75-летний юбилей отмечает сегодня Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии. В честь торжества ВУЗ отметили орденом Жукова. Высокую награду вручил руководитель Нацгвардии Виктор ЗОлотов. Всего с момента открытия учреждения было подготовлено больше 30 тысяч офицеров. Четыре выпускника удостоены звания Герой Советского Союза, а десять — Герой России.

«Отдельная страница института посвящена выполнению служебных боевых задач в горячих точках, миротворческих миссиях, ликвидациях последствий аварийных и стихийных бедствий», — подчеркнул в поздравительной речи Виктор Золотов.

В честь юбилея курсанты устроили показательные выступления. А на территории института открыли «Аллею Славы».