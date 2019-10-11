  1. Пятый канал
  4. Институт Росгвардии в Петербурге отмечает 75-летний юбилей

Институт Росгвардии в Петербурге отмечает 75-летний юбилей

, 18:31 Эфирная новость 29

В честь юбилея образовательное учреждение было награждено орденом Жукова.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: rosgvard.ru, 5-tv.ru

75-летний юбилей отмечает сегодня Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии. В честь торжества ВУЗ отметили орденом Жукова. Высокую награду вручил руководитель Нацгвардии Виктор ЗОлотов. Всего с момента открытия учреждения было подготовлено больше 30 тысяч офицеров. Четыре выпускника удостоены звания Герой Советского Союза, а десять — Герой России.

«Отдельная страница института посвящена выполнению служебных боевых задач в горячих точках, миротворческих миссиях, ликвидациях последствий аварийных и стихийных бедствий», — подчеркнул в поздравительной речи Виктор Золотов.

В честь юбилея курсанты устроили показательные выступления. А на территории института открыли «Аллею Славы».

Читайте также

+7° Днём +12°
Ночью +6°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!

Последние новости

18:46
«Староватая Золушка» Рудковскую в платье диснеевской героини засмеяли в соцсетях
18:31
Институт Росгвардии в Петербурге отмечает 75-летний юбилей
18:15
Дерзкий побег задержанного из полиции через окно попал на видео
18:01
Сябитова объяснила, почему женщины не испытывают влечения к заботливым мужчинам
17:53
Емельяненко подарил Стивену Сигалу билет на свой бой с Кокляевым
17:49
«Балет для взрослых»: экс-солистка «ВИА Гры» похвасталась растяжкой

Сейчас читают

Гороскоп на 11 октября: Козерог, разорвите токсичные отношения!
Юлия Михалкова больше не участвует в шоу «Уральских пельменей»
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев