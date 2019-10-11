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  4. Семенович сразила публику сексуальным костюмом морячки

Семенович сразила публику сексуальным костюмом морячки

, 20:07 Видео 103

Подробный отчет о прошлой ночи, проведенной в наряде «как из секс-шопа», певица опубликовала в соцсетях.

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Фото, видео: Instagram @ann_semenovich

Анна Семенович работает над новым клипом в прибрежном болгарском городке. Вчера нее была ночная смена, подробный отчет о которой певица опубликовала на своей странице в Instagram. На видео — Семенович в сексуальном костюме морячки, состоящем из короткого ярко-красного платья с глубоким вырезом и матросским воротничком, кружевных чулок на подвязках и алых лодочек на высоких шпильках. Подобные наряды продаются в магазинах для взрослых.

«Вчера была удивительная ночь😉 Веселая и суровая одновременно, но я счастлива и по-прежнему люблю свою работу, ну и немного покомандовать. А еще я обожаю работать с друзьями в одном кадре. Любимые, в следующем году вас ждет много сюрпризов и премьер от меня», — написала певица.

Instagram @ann_semenovich

На фото и видео Семенович и ее команда в полосатых трико и ластах танцуют под песню, в которой повторяются слова: «Аня не пей!» В одном из роликов участник съемочной группы под возмущенные крики артистки залезает к ней под юбку, чтобы прикрепить микрофон. Поклонники в комментариях выражают восторг от образа и не скупятся на комплименты.

«Анюта вы просто огонь в этом костюме. Секси бомбочка!»

«Аня, очень красивый моряческий костюмчик, тебе так он идет!»

«Удачи тебе во всем красная шапочка!»

«Вам очень идет этот костюм, чулочки вообще огонь!» — пишут фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Семенович объявила кастинг для девушек с внушительными формами под лозунгом «ПотряСисСеменович» на съемки своего нового клипа.

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