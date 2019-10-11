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Стартовал Finlandia Trophy, победит ли Туктамышева

, 19:53 39

Женская программа турнира начнется в 19:30 по московскому времени.

Фото: Instagram @liza_tuktik

Турнир по фигурному катанию Finlandia Trophy стартовал в финском городе Эспоо. В женской программе соревнований участвуют две российские спортсменки: Елизавета Туктамышева и Алена Косторная.

Туктамышева считается главной фавориткой турнира. 22-летняя спортсменка уже доказала, что находится в отличной форме. Так, на турнире Lombardia Trophy, прошедшем в Италии, она уступила лишь соотечественнице Анне Щербаковой.

Главной конкуренткой Туктамышевой считается канадка Габриэль Дэйлман. 21-летняя спортсменка прекрасно выступила на Олимпийских играх в Пхенчхане, но провально откатала прошлый сезон. Болельщики считают, что новый турнир – ее шанс реабилитироваться.

Третий по счету фаворит соревнований – россиянка Алена Косторная. В активе 16-летней фигуристки только один серьезный успех, но очень значительный. В финале Юниорского Гран-при этого года она опередила Александру Трусову на 2,5 балла. Для Косторной турнир в Финляндии станет первым в новом сезоне.

Женская программа турнира Finlandia Trophy начнется 11 октября в 19:30 по московскому времени. Соревнования продолжатся 12 и 13 октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Елизавета Туктамышева готовилась к прошедшему турниру Lombardia Trophy.

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