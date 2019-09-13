Елизавета Туктамышева рассказала о подготовке к турниру Lombardia Trophy

Чемпионка мира Елизавета Туктамышева в интервью РИА Новости рассказала, как она провела концовку прошлого сезона. По словам фигуристки, она начала работать с тренером Алексеем Мишиным над включением во вторую программу второго тройного акселя.

«Как только я набрала достаточную физическую форму, стала разучивать аксель в связке с тулупом. Таким образом мы и пришли к желаемому результату», — рассказала Елизавета.

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Как рассказала спортсменка, произвольная программа у нее практически не вызывает волнения.

«Там я остаюсь собой, игривой, веселой, мне очень нравится и сама программа, и музыка, а в этом случае, как показывает практика, программу всегда хорошо воспринимают», — поделилась Туктамышева.

Несмотря на переживания Елизаветы, по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо 22-летняя россиянка заняла первое место.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что волейболист уфимского «Урала» назвал фигуристку Туктамышеву «чучелом».