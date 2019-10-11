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Россия получила официальное приглашение на Паралимпийские игры в Токио-2020

, 23:13 5

Ожидается, что от нашей страны на соревнования поедут около 300 спортсменов с ограниченными возможностями.

Фото: Zuma\TASS

Россия получила официальное приглашение на XVI Паралимпийские летние игры, которые будут проходить в Токио с 25 августа по 6 сентября 2020 года в японском Токио. Документ подписан главой Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонсом и президентом Оргкомитета Токио-2020 Есиро Мори. Об этом объявил в пятницу, 11 октября, Паралимпийский комитет России.

«Численность российской делегации на играх будет определена согласно квалификационным критериям. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 300 человек от России, которые выступят в 18-20 видах спорта», — говорится в сообщении пресс-службы комитета.

Всего же в Паралимпийских играх в Токио примут участие более четырех тысяч спортсменов из 160 стран мира. Они разыграют более 540 комплектов наград в 22 видах спорта. В программу XVI Паралимпиады добавлены парабадминтон и паратхэквондо, но исключены футбол среди людей с церебральными параличом и парусный спорт.

Ожидается, что церемония поднятия российского флага в токийской олимпийской деревне состоится 23 или 24 августа 2020 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, членство Паралимпийского комитета России в Международном паралимпийском комитете было восстановлено в начале 2019 года, и российская сборная вновь получила право выступать под национальным флагом.

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