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«Были послушными детьми»: Братья Меладзе показали свою маму на фото в день ее рождения

, 19:45 Фото 558

Константин и Валерий, а также их сестра и мама в воскресенье, 22 сентября, собрались узким семейным кругом на празднике.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Anatoly Lomokhov

Братья Меладзе провели минувшее воскресенье, 22 сентября, в кругу семьи. У мамы известных певца и композитора Нелли Акакиевны был день рождения. О важном событии в семье оба музыканта сообщили в своих аккаунтах в Instagram, выложив общее фото с мамой, папой и сестрой Лианой.

«Сегодня один из самых главных и счастливых дней в году. День рождения нашей мамы. Где бы мы ни были, в этот день мы всегда собираемся вместе. С днем рождения, мама!!!» — написал под снимком Константин Меладзе.

«Сегодня мы были послушными детьми. Вели себя прилично, а главное, хорошо кушали», — признался Валерий Меладзе.

Instagram @meladzemusic

К поздравлениям присоединились сотни поклонников обоих братьев.

«Крепкого здоровья и долгих лет жизни — и маме, и папе. Прекрасные родители, воспитавшие достойных детей».

«Пока жива мама, мы себя еще ощущаем детьми. Пусть это чувство у вас продлится как можно дольше!» — пишут фанаты в соцсетях.

Как пишет интернет-портал «7Дней.ру», на семейном торжестве присутствовала и супруга Константина Вера Брежнева, однако все внимание супруга в этот вечер досталось не ей. А вот жена Валерия Меладзе — певица Альбина Джанабаева — на банкете не присутствовала, она выступала в этот день в столичном ТРК Vegas.

К слову, недавно, как сообщал 5-tv.ru, Джанабаева объявила о прекращении сотрудничества с Константином Меладзе, но обсуждать причины этого шага категорически отказалась. Некоторое время спустя экс-солистка «ВИА Гры» намекнула, что продюсер был слишком увлечен продвижением на эстраде своей супруги, и из-за этого ее сольная карьера не сложилась так удачно, как она рассчитывала.

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