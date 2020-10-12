День памяти Феофана Милостивого: Что можно и нельзя делать 12 октября
Сегодня православная церковь чтит память священномученика, отдавшего свою жизнь служению церкви.
Фото: ТАСС / Сергей Бобылев
Православный мир 12 октября, вспоминает преподобного Феофана Милостивого из Сирии. Священномученик всю жизнь посвятил благим делам: подавал милостыню, помогал беднякам, пускал в свой дом на постой путников.
Однако Феофана Милостивого сразил страшный недуг — тело его стало разлагаться еще при жизни. Перед смертью святого на улице разбушевался сильный ураган. Жена Феофана взмолилась о его прекращении, чтобы достойно похоронить любимого в спокойную погоду. Как только преподобный испустил дух — гроза и ветер стихли. Позже мощи Феофана Милостивого стали обладать целебными свойствами.
Что нельзя делать 12 октября
12 октября также отмечают родительскую субботу. В этот день нельзя употреблять на кладбище спиртные напитки, устраивать рядом с местом захоронения «посиделки» и отказывать беднякам в милостыне. Подавая деньги нищим — просите их о том, чтобы помолились за покой ваших скончавшихся родственников.
Если в этот день бытовые дела отвлекают вас от посещения церкви и молитвы — откажетесь от их выполнения.
Что можно делать 12 октября
12 октября нужно читать молитвы и наедине с Богом каяться во всех прегрешениях. На кладбище у могил родственников нужно все вычистить и оставить там различные угощения: пироги, конфеты, пряники. Считается, что в этот день люди прощаются с умершими «до весны».
В этот день обязательно нужно посетить храм, помолиться там и поставить свечки. Поминальную трапезу стоит устроить в домашней обстановке в кругу близких.
Приметы на 12 октября
С утра туманно — следующей ночью пройдет первый снегопад;
На небе много звезд — осень не будет дождливой;
Сильная гроза — зима будет бесснежной;
Сон на Феофана — сбудется в ближайший месяц.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о Дне памяти Харитона Исповедника.
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