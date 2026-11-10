Надежда есть? СК ищет свидетелей исчезновения Усольцевых по данным сотовых операторов

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 36 0

Связь в районе пропажи нестабильна, а в самом поселке Кутурчин ее нет вовсе.

Как СК разыскивает свидетелей пропажи семьи Усольцевых

Фото: ВКонтакте/Ирина Усольцева

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Тема:
Исчезновение семьи Усольцевых

Сырымбетова: СК ищет свидетелей пропажи Усольцевых по данным сотовых операторов

Следствие изучает информацию от сотовых операторов, чтобы найти людей, которые в день исчезновения семьи Усольцевых могли находиться в том же районе. Об этом журналистам РИА Новости рассказала Яна Сырымбетова — руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел управления Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю.

По ее словам, данные от операторов связи получают, а затем анализируют. Вместе с тем установить точное число людей, находившихся в той местности в определенное время, невозможно: условия работы связи там совершенно нестабильные, а в поселке Кутурчин, рядом с которым пропали Усольцевы, связи нет вовсе.

Бесследное исчезновение семьи в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы и их пятилетняя дочь пропали в Красноярском крае 28 сентября 2025 года. Они ушли в поход от поселка Кутурчин к горе Буратинка и не вернулись. Активная фаза поисков завершилась в октябре 2025-го из-за снегопадов, но работа продолжилась точечно. В январе и весной 2026-го операцию возобновили: в мае спасатели, следователи и добровольцы «ЛизаАлерт» обследовали пещеры Кутурчинского Белогорья, применяли квадроциклы и дроны, а нейросеть проанализировала тысячи аэрофотоснимков. В июне поиски шли несколько дней, участвовали 80 человек.

Приоритетной остается версия несчастного случая, но криминал следствие не исключает. Среди возможных сценариев — травмирование, замерзание и нападение диких животных. Упоминалось, что у семьи с собой была собака породы корги, и именно она могла привлечь медведя. Во время поисков специалисты не раз натыкались на следы зверей, а летом в Кутурчинском Белогорье фиксировали в зоне поиска не менее двух особей.

Недавно история получила продолжение. Кто-то открыл все шесть счетов Ирины Усольцевой, ранее заблокированные за долг в 6 760 рублей. Это могло произойти, если женщину признали умершей или кто-то оплатил ее задолженность. Сведений о признании ее умершей найти не удалось. Также номер телефона Ирины появился в мессенджере MAКС, а ее новосибирский счет до сих пор привязан к этому номеру. Это значит, что доступ к деньгам мог получить только тот, у кого есть ее телефон.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Исчезновение семьи Усольцевых
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