Саммит G7 в Париже начался с конфузов и споров вокруг Украины

В Париже стартует встреча глав МИД «Большой семерки», где украинский вопрос — один из главных. Как Европа пытается повлиять на переговорный процесс, в котором напрямую не участвует, — знает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Они хотели, чтобы к ним относились серьезно. Не только лакеи во фраках, что открывали двери авто. Но парижская встреча глав МИД «Большой семерки» навсегда запомнится только этим.

Как теперь не веселиться? Здесь на каждом шагу — конфуз. Начиная с почетного караула с его приветственным чихом.

Заканчивая речью главы французского МИД. Тот забыл, что он не в Марселе, а в Париже принимает друзей.

В Марселе им бы еще и навалять могли — там куда опаснее, чем в Париже. Да гости и без того какие-то потерянные. Британский министр иностранных дел перед протокольным фото зачем-то достал салфетку. Выронил, полез поднимать, затем неуклюже засовывал ее в карман.

Неудивительно, что таким перед встречей стульчики пометили флажками — как шкафчики в детском саду. И тогда они сели, собрались с мыслями и… потребовали.

«Европе нужно место за столом переговоров! Разрешение конфликта невозможно без участия Европы. Речь об интересах нашей безопасности, о будущем Украины в Европе», — заявил глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль.

Нет, Вадефуль. Речь о безопасности России — прежде всего. И Украины — тоже.

«Прежде всего, безопасности России, нас это интересует. Администрации Байдена было наплевать, а то, что нынешние переговорщики по поручению президента Трампа предложили вынести на первый план повестки дня переговоров по украинскому регулированию именно вопросы коллективной безопасности, конечно, это можно только приветствовать», — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Поздновато начинают. Переговоры в Абу-Даби уже совсем скоро. В Кремле подчеркивают — говорить будут три стороны: Россия, Украина и США. Европейцы лишь проконсультируются с американцами накануне. А разговоров-то было… Главные решения, судя по всему, главный на Западе уже принял.

«Но вы надеетесь, что в итоге Украина останется свободной и независимой?» — спросил журналист CBS Росс Даутэт.

«Думаю, мы заключим соглашение. Думаю, так и будет. И в итоге Украина будет немного другой формы», — ответил президент США Дональд Трамп.

«Немного другой формы». От этих слов Трампа у европейских чиновников лица другой формы делаются. Поддерживать Украину они больше не в состоянии. Заграница им не поможет.

«Ни европейский бюджет, ни французский выдержать подобную нагрузку не может. Вся эта конструкция начинает шататься. А мы продолжаем жить в какой-то виртуальной реальности, в иллюзорном мире: „Украина победит, Украина должна победить“. Это невозможно!» — заявил экс-полковник армии Франции Жак Огар.

Что происходит? Этот вопрос в Париже сегодня по очереди задавали главе Госдепа США сначала министр иностранных дел Германии, затем его французский коллега.

Рубио выглядел даже более отстраненным, чем обычно. Что он может сказать европейцам? Только «сдавайтесь». И выслушать нервный смех в ответ.

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