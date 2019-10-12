Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Вы испытываете классический случай притяжения противоположностей. То, что вы чувствуете — это редкая и драгоценная любовь. Ваши половинки имеют качества, которые идеально дополняют вас и привносят баланс в отношения. Развивайте эту связь и радуйтесь различиям. В то время как некоторые из вас находятся на седьмом небе от счастья, другие могут иметь дело с эмоционально недоступным партнером. Ежедневное напоминание: прекратите соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. И не забывайте практиковать любовь к себе в ближайшие дни.

Вы не можете выделить целый день, чтобы быть вместе? Используйте все возможности, которые у вас есть сейчас. Выпивайте кофе во время обеда или встречайтесь на работе. Наблюдая любимых в естественной для них среде, можно создать пространство для более глубокой близости. Близнецы, которые находятся на ранних стадиях отношений, это особенно актуально для вас. Помните, что создание прочного фундамента навсегда изменит игру.

Вы думали, что что-то ускользает из ваших рук, однако колесо Фортуны обернулось. Самые сложные ситуации разрешатся сами. Но не успокаивайтесь, продолжайте вкладывать силы в работу. Одиночек может ждать знакомство, обещающее перерасти в любовную связь. Остерегайтесь быстрого развития этой истории. Оставаясь в настоящем, вы узнаете всю глубину этих отношений.

Найдите романтику в простых вещах. Кто бы мог подумать, что складывать белье вместе может быть очень весело. Однако любовь, которую вы испытываете, не должна ограничиваться только вашими романтическими связями. Вы должны открыть сердце для своих близких. Отношения с родственниками нужно постоянно развивать.

Раки, вы испытываете классический случай притяжения противоположностей. Берегите эту связь. Козероги, это время любить и быть любимым. Если вы уже связаны отношениями, не ждите ничего, кроме блаженства. Весы, пройдите мимо чужих суждений и предубеждений.

♌ Лев

Когда в последний раз вы проводили много времени с любимыми? Возьмите на себя ответственность. Будьте катализатором, который объединит экипаж. Что вы поймете в процессе: любовь, которую вы испытываете, с течением времени только укрепляется. Ваши родные находятся за много километров от вас? Нет такого расстояния, которое не смог бы преодолеть интернет.

Космический совет: почитайте тех, кто был с вами и любил тебя с самого начала.

♍ Дева

Ваше тело и душа жаждут вашего внимания. Добейтесь баланса между личным и профессиональным. Время для ухода за собой имеет первостепенное значение. Получение этих счастливых гормонов поможет вам стать лучшей версией себя на работе и в мире. Помните, вам не нужно поднимать сотню килограммов или вступать в клуб марафонцев, если вы этого не хотите. Начинайте с малого.

Космический совет: дайте своему телу любовь и заботу, которых оно заслуживает.

♎ Весы

То, как другие люди воспринимают вас, не имеет большого значения. То, как вы видите себя, очень важно. Суббота приносит с собой напоминание о том, что настало время королеве вернуть трон. Пройдите мимо суждений, предубеждений и ярлыков. Отпустите нереальные ожидания от самих себя. Увидев себя в истинном свете, вы навсегда измените жизнь.

Космический совет: верните трон.

♏ Скорпион

Это не было легко, особенно в начале. Но вы заставили все работать. Такова ваша способность преодолевать трудности, когда вы работаете вместе. Сегодняшний день приносит с собой напоминание о том, что вы находитесь в прекрасной стадии ваших отношений, наслаждаясь безопасностью, стабильностью и материальным комфортом. Выразите благодарность своему партнеру. Приложите сознательные усилия, чтобы они чувствовали себя любимыми.

Космический совет: выберитесь загород.

♐ Стрелец

Настало время наполнить свою чашу. В буквальном смысле. Вам не чуждо знание о целебных свойствах воды. Проведите время рядом с естественным водоемом, если у вас есть возможность, или приготовьте соляную ванну. Используйте эфирные масла — это поможет омолодиться на уровне тела и души. Космический совет: соединитесь со стихией воды.

♑ Козерог

Это время любить и быть любимым. Если у вас есть пара, не ждите ничего, кроме блаженства в отношениях. Сосредоточьте внимание на хороших деталях и упускайте из вида небольшие недостатки. Одиночки, в вашу дверь стучится множество влюбленных. Есть ли кто-то в вашем близком кругу, кто хочет стать больше, чем просто друзьями? Подумайте о том, чтобы дать им шанс. Космический совет: откройте себя для любви.

♒ Водолей

Физически убежать от своих проблем невозможно, поэтому вы решили с головой окунуться в работу. Ваш отказ встретиться с вашими проблемами не заставит их уйти, Водолей. Пришло время разобраться со всем, что вы подавляете. Иногда это означает трудный разговор с самим собой. Для некоторых давняя обида может появиться на поверхности. Дар прощения обещает залечить все раны.

Космический совет: столкнись со своими страхами.

♊ Рыбы

Когда вы работаете над собой, ваши отношения с окружающими трансформируются вместе с вами, Рыбы. Вот о чем нужно думать, когда вы вдруг обнаружите, что жаждете гармонии и баланса. Эта фаза вашей жизни также привлекает ваше внимание к сексуальным связям. Раскрепоститесь и пробудите внутреннее божество. Покажите партнеру, как вы хотите, чтобы вам поклонялись, и будьте готовы почтить их взамен.

Космический совет: стремитесь к гармонии внутри и снаружи.

Ранее 5-tv.ru публиковал астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 7 по 13 октября.