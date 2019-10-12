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  4. Багаж экс-солиста Modern Talking Томаса Андерса забыли в Москве

Багаж экс-солиста Modern Talking Томаса Андерса забыли в Москве

, 6:01 Видео 24

Организаторам концерта певца в Якутске пришлось срочно искать недостающие инструменты и одежду.

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Фото, видео: DPA/TASS, Instagram @stan_slava, @leo_popov_999, @adejokedaini

Экс-солист культовой музыкальной группы Modern Talking Томас Андерс прилетел в Якутск с праздничным концертом. Однако выступление легендарного поп-исполнителя омрачил инцидент в московском аэропорту — именно там оставили его багаж.

«Организаторам в течение нескольких часов предстоит найти недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь в Якутске», — цитирует одного из организаторов концерта News.ykt.

Томас Андерс прилетел в Якутск утром 11 октября. К счастью, организаторам выступления зарубежного певца удалось найти все необходимые для шоу вещи. Зрители остались в полном восторге от концерта, а музыкант пообещал приехать в Якутск еще раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель культовой группы Modern Talking приехал на концерт в Москву.

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