Багаж экс-солиста Modern Talking Томаса Андерса забыли в Москве

Экс-солист культовой музыкальной группы Modern Talking Томас Андерс прилетел в Якутск с праздничным концертом. Однако выступление легендарного поп-исполнителя омрачил инцидент в московском аэропорту — именно там оставили его багаж.

« Организаторам в течение нескольких часов предстоит найти недостающие музыкальные инструменты, одежду и обувь в Якутске », — цитирует одного из организаторов концерта News.ykt.

Томас Андерс прилетел в Якутск утром 11 октября. К счастью, организаторам выступления зарубежного певца удалось найти все необходимые для шоу вещи. Зрители остались в полном восторге от концерта, а музыкант пообещал приехать в Якутск еще раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что основатель культовой группы Modern Talking приехал на концерт в Москву.