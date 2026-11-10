«Будет в черном списке»: Киркорову предрекли последствия провала в Тюмени

После провала в Тюмени Киркоров может попасть в «черный список» организаторов

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что после неудачного выступления в Тюмени народный артист России Филипп Киркоров может попасть в «черный список» отдельных организаторов концертов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Дворцова, многое будет зависеть от отношения конкретного организатора к певцу и от того, сочтет ли он произошедшее единичным случаем.

«Вы знаете, здесь зависит уже от отношения организатора к данному артисту. Если он безумно его любит, уважает, то он закроет и на это глаза. Если, конечно, это одноразовая ситуация, конечно, он будет в черном списке дальше, как говорится, по своим дорогам», — сказал продюсер.

Накануне, 9 ноября, Киркоров выступил в Тюмени, однако концерт оказался непростым для артиста. Зрители заметили, что певец с трудом передвигался по сцене, местами не допевал куплеты и пошатывался. Позже Киркоров объяснил, что вышел к публике с высокой температурой и не хотел отменять выступление. Певец также извинился перед теми зрителями, которые остались разочарованы шоу.

После концерта артисту понадобилась помощь медиков. Несмотря на проблемы со здоровьем, следующий концерт Киркорова в Тюмени 10 ноября отменять не стали. Представитель певца Екатерина Успенская сообщила ТАСС, что самочувствие артиста улучшилось и он готовится к выходу на сцену.

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