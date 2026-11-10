«Будет в черном списке»: Киркорову предрекли последствия провала в Тюмени

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 68 0

Во время выступления певец с трудом передвигался по сцене, местами не допевал куплеты и пошатывался.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

После провала в Тюмени Киркоров может попасть в «черный список» организаторов

Продюсер Сергей Дворцов допустил, что после неудачного выступления в Тюмени народный артист России Филипп Киркоров может попасть в «черный список» отдельных организаторов концертов. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru.

По мнению Дворцова, многое будет зависеть от отношения конкретного организатора к певцу и от того, сочтет ли он произошедшее единичным случаем.

«Вы знаете, здесь зависит уже от отношения организатора к данному артисту. Если он безумно его любит, уважает, то он закроет и на это глаза. Если, конечно, это одноразовая ситуация, конечно, он будет в черном списке дальше, как говорится, по своим дорогам», — сказал продюсер.

Накануне, 9 ноября, Киркоров выступил в Тюмени, однако концерт оказался непростым для артиста. Зрители заметили, что певец с трудом передвигался по сцене, местами не допевал куплеты и пошатывался. Позже Киркоров объяснил, что вышел к публике с высокой температурой и не хотел отменять выступление. Певец также извинился перед теми зрителями, которые остались разочарованы шоу.

После концерта артисту понадобилась помощь медиков. Несмотря на проблемы со здоровьем, следующий концерт Киркорова в Тюмени 10 ноября отменять не стали. Представитель певца Екатерина Успенская сообщила ТАСС, что самочувствие артиста улучшилось и он готовится к выходу на сцену.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+5° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
82.75
0.61 92.39
0.20
Ретроградный Меркурий ударит по больному: каким знакам зодиака нужно быть...

Последние новости

17:22
Сергей Собянин передал 10 электромобилей «Москвич» столичному ГУВД
17:17
«Недоглядели»: Дворцов обвинил команду Киркорова в ситуации на концерте
17:10
Иглы в кровати и куклы вуду: внучка Тархова раскрыла детали обрядов
17:06
Уколы для похудения преподнесли неприятный сюрприз: что выяснили в США
16:52
«Будет в черном списке»: Киркорову предрекли последствия провала в Тюмени
16:37
Тайно вышла замуж? Что происходит в личной жизни фигуристки Щербаковой

Сейчас читают

«Чтобы он замолчал»: Дворцов выдвинул версию гибели Соседова
«Он в Москве, на смене»: директор Сапрыкина опровергла слухи о его задержании
Соседов едва держался на ногах? Кадры с роковой лестницы вызвали вопросы
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео