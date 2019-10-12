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  4. Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

Двое детей и трое взрослых погибли при пожаре в Бурятии

, 5:38 61

Возгорание произошло в жилом многоквартирном доме в поселке Саган-Нур.

Фото: Egov-buryatia.ru

Пожар в жилом многоквартирном доме унес жизни пятерых человек. Двое детей и трое взрослых погибли в квартире на пятом этаже. Здание находится в поселке Саган-Нур в Бурятии.

По информации МЧС, сообщение о пожаре поступило около 01:30 по местному времени, огонь распространился по площади 1,5 квадратных метра. Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные в считанные минуты справились с огнем, однако спасти людей не удалось.

Сообщается, что 22 человека смогли эвакуироваться самостоятельно. Предварительной причиной пожара называют аварийный режим работы электрооборудования.

Сейчас на месте происшествия находятся начальник ГУ МЧС России по Республике Бурятия генерал-майор Александр Марков, дознаватели отдела надзорной деятельности, специалисты испытательной пожарной лаборатории и следственные органы. Они выясняют точные причины пожара и гибели людей.

Ранее сообщал о том, что после взрыва газовой трубы возле дома в центре Петербурга начался пожар.

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