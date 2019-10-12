Так называемая родительская суббота отмечается перед Покровом Пресвятой Богородицы. В 2017 году она приходилась на 7 октября, в 2018-м — на 13-е, а в этом году выпала на 12 октября. Праздник имеет языческие корни. Восточные славяне верили, что в этот день осень встречает зиму, и закатывали последнее гулянье перед похолоданием.

Традиция поминать близких, которая устоялась на Покровскую субботу, тоже вышла из дохристианского периода и появилась как праздник лишь в XVI веке при Иване Грозном. Указ патриарха Иова предписывал ежегодно поминать православных воинов, павших при взятии Казани в день Покрова Пресвятой Богородицы в 1552 году. Позднее обряд стали применять ко всем умершим.

Что нужно делать на Покровскую субботу

На Руси этот день считали поминальным. В субботу перед Покровом принято посещать кладбища, ходить в церковь на служение, произносить молитвы усопшим родственникам. Дома ставят свечи к иконам и достают фотографии почивших родителей. В храмах служат заупокойные службы по запискам прихожан о поминовении.

К столу в родительскую субботу подают кутью как символ вечной жизни и воскрешения — кашу из цельных зерен пшеницы или ячменя с добавлением меда, сахара, сухофруктов или орехов. Второй ритуал — ставить к еде большее количество приборов. По древнему поверью, в этой трапезе участвуют души умерших.

Что нельзя делать на Покровскую субботу

Заказывая в храме службу по усопшим, важно помнить, что панихида по самоубийцам запрещена. На кладбище при посещении могил умерших родственников нельзя оставлять угощения, напиваться, шуметь и смеяться.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в этот день также вспоминают Феофана Милостивого.