Маленький большой человек. 12 октября Ролану Быкову исполнилось бы 90 лет

Ролан Быков родился в Киеве 12 октября 1929 года. Изначально во всех документах его записали как Роланд, а месяцем рождения указали ноябрь. Сами родители не избежали ошибки — назвали мальчика в честь французского писателя Ромена Роллана, перепутав имя с фамилией.

В 1951 году Быков окончил Театральное училище имени Щукина. Долго играл в театре, был режиссером московского ТЮЗа, театра МГУ и ленинградского Ленкома. Ставил спектакли, которые долго не сходили с подмостков. Но в итоге сделал выбор в пользу кинематографа.

Ролан Быков в кино

Низкий рост не помешал артисту вскоре стать звездой экрана. Первая слава к нему пришла после роли Акакия Акакиевича в экранизации гоголевской «Шинели». Затем были не менее запоминающиеся роли прохожего из «Я шагаю по Москве», Чебакова из «Женитьбы Бальзаминова», Бармалея в поставленном им же фильме «Айболит-66». С годами слава великого актера росла. Успех в 60-х закрепили такие картины, как «Бегущая по волнам», «Мертвый сезон», «Служили два товарища».

Расцветом карьеры актера стали 70-е. Даже небольшие роли в фильмах «Большая перемена», «По семейным обстоятельствам», «Про Красную шапочку» и многих других стали узнаваемыми. Знаковыми для Быкова оказались образы Кота Базилио в «Приключениях Буратино», отца Федора в «12 стульях». Комические работы артист сочетал с ролями у серьезных режиссеров, таких как Александр Аскольдов («Комиссар»), Алексей Герман («Проверка на дорогах»), Андрей Тарковский («Андрей Рублев»).

Серьезной и сложной с точки зрения производства работой стал «Нос» по тому же Гоголю, вспоминает Teleprogramma.pro. Быков режиссировал его сам. В ленте он снимался с воспалением легких и задыхался до обмороков, когда ему для роли безносого Ковалева накладывали на лицо сложный грим — дышать в нем можно было лишь ртом. Позже артист уверял, что с тех пор у него не бывало насморка.

Восьмидесятые стали временем преимущественно серьезных работ («Душа», «Начни сначала», «Письма мертвого человека»), в том числе режиссерской — «Чучело». А последней картиной, в которой отметился к тому моменту уже народный артист СССР, стал фильм 1997 года «Ночь желтого быка». Ролан Быков скончался на 69 году жизни от рака легких.

Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Басилашвили отметил 85-летний юбилей.