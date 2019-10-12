Подавляющее большинство опрошенных Госдумой поддержали смертную казнь

Около 80% опрошенных пользователей социальной сети проголосовали за отмену моратория на смертную казнь в России. Голосование проходило на официальной странице Государственной думы РФ во «ВКонтакте».

Вопрос об этом был поднят парламентариями после резонансного убийства девятилетней школьницы в Саратове. После этого с предложением ужесточения наказания выступили ряд депутатов из различных фракций. В частности лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

В ходе голосования отмену моратория поддержали более 46 тысяч человек. Ответ «нет» выбрали более девяти тысяч человек.

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что мировой опыт показывает неэффективность смертной казни, кроме того у нее много издержек, а подавляющее большинство выступает за нее, потому что видят в этом возможность справедливого возмездия.

«Так устроена психология человека», — пояснил он.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, девятилетняя девочка Лиза пропала 9 октября. Ее тело было найдено спустя два дня. В ее убийстве подозревается Михаил Туватин, который в ходе допроса пояснил, что испугался. Оказывается, он несколько месяцев назад присвоил себе гараж, а когда проходящая мимо Лизо поинтересовалась его ли он, то Туватин в панике решил, что его тайный умысел раскрыт.

В ходе установления личности следователи выяснили, что подозреваемый ранее был судим за тяжкие преступления — разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.