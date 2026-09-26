Кто срывает переговоры по Украине: Лавров указал на Европу

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Василиса Власова
Василиса Власова 30 0

Кроме того, министр иностранных дел России обвинил Запад в разрушении системы европейской безопасности.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Лавров заявил, что Европа пытается сорвать переговоры по украинскому конфликту

Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в том, что они делают все для срыва мирного урегулирования на Украине и перспектив переговоров. Об этом он рассказал, в рамках выступления на общеполитической дискуссии 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

«Понимая тщетность своих потуг, в Европе делают все, чтобы помешать мирному урегулированию и сорвать перспективы переговоров, в которых многие заинтересованы, в том числе администрация Трампа», — заявил российский политик.

Глава МИД России также заявил, что Запад разрушает европейскую безопасность. По его словам, это делается, чтобы сдержать Россию.

«Ради утопической цели сдерживания России Запад своими руками разрушил систему европейской безопасности, взрастил русофобский режим в Киеве», — уточнил Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар договорились укреплять сотрудничество Москвы и Дели. Политики обсудили ситуацию на Украине и события на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Кто срывает переговоры по Украине: Лавров указал на Европу

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