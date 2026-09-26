Ливни затопили более трети Бангкока

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 25 0

В отдельных районах вода поднялась до полутора метров, введен режим ЧС.

В Таиланде наводнение после тропических дождей

Фото: Reuters/Patipat Janthong

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Бангкок подтопило после двухдневных ливней

Тропические дожди, которые продолжались двое суток, привели к подтоплению трети территории Бангкока. Вода вышла из берегов нескольких каналов, а в некоторых районах затопило первые этажи домов.

Глубина воды на улицах местами достигает от 50 сантиметров до полутора метров. Жители спасают автомобили, перемещая их на многоуровневые парковки, однако часть стоянок также оказалась подтоплена. В Некоторых районах для передвижения используют лодки.

Губернатор Бангкока Чатчат Ситтхипхан сообщил о временном закрытии школ 28 сентября. Меру объяснили необходимостью снизить нагрузку на затопленные дороги.

В городе также возник дефицит мешков с песком, которые используют для защиты от воды. По данным городской администрации, если осадки прекратятся на двое-трое суток, дренажные системы и насосы смогут откачать воду в реку Чаопрайя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более четырех тысяч человек пришлось срочно вывезти из зоны подтопления в Дербентском районе из-за разрушения гидротехнических сооружений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
84.34
-0.57 95.87
-1.02
Время глубокой ревизии: астропрогноз для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

21:00
Лавров назвал качества, которыми должен обладать новый генсек ООН
20:45
Вернут ли деньги: первое слушание по возврату билетов на Канье Уэста
20:30
Элемент «Заика»: российский гимнаст сделал открытие на кольцах
20:15
Лавров: «Среди стран-членов ЕС и НАТО видны метастазы нацизма»
19:56
Ливни затопили более трети Бангкока
19:41
Кто срывает переговоры по Украине: Лавров указал на Европу

Сейчас читают

Товары одной категории россияне скупают на маркетплейсах
Названа причина смерти Сергея Соседова
Клетки получили новую защиту: врачи нашли способ борьбы с раком крови
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен