В разбившемся Ан-72 президента Конго погиб военный летчик Владимир Садовничий

В самолете Ан-72, который накануне потерпел крушение в Конго, погиб российский военный летчик Владимир Садовничий. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила его дочь Ксения.

«R.I.P. летчику от бога, папе, дедушке. Будем очень скучать», — написала она.

В интервью 5-tv.ru Ксения Садовничая пояснила, что отец последнее время постоянно работал в Конго.

«Он был самый замечательный, самый справедливый, добрый, отзывчивый. Все лучшие характеристики это только про него», — именно таким запомнит его дочь.

Девушка добавила, что он был пилотом высочайшего класса и очень любил свою работу. Небо для Владимира Садовничего было самым важным в жизни.

Facebook / kseniya.sadovnichaya

За судьбой Владимира Садовничего в 2011 году следила вся страна. Его вместе с эстонским коллегой Алексеем Руденко задержали в Таджикистане и осудили на 8,5 лет за якобы «нарушение границы и контрабанду». Тогда пилоты, которые выполняли плановый полет от частной авиакомпании «Ролкан», совершили в Курган-Тюбе вынужденную посадкую На борту у них находился старый авиадвигатель, который они не планировали выгружать. Позднее на авиакомпанию вышли некие люди, которые предложили выпустить пилотов за крупное вознаграждение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что самолет с представителями администрации президента Конго и россиянами потерпел крушение на востоке страны, в провинции Маниема. В четверг, 10 октября, воздушное судно вылетело из города Гома и направлялось в столицу Киншасу. Через 59 минут после вылета самолет потерял связь с центром управления.