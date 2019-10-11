В ДРК найдены обломки пропавшего Ан-72 с россиянами на борту

На востоке Демократической Республики Конго нашли обломки пропавшего военно-транспортного самолета Ан-72, сообщает африканское издание Jeune Afrique.

В четверг, 10 октября, воздушное судно вылетело из города Гома и направлялось в столицу Киншасу. Через 59 минут после вылета самолет потерял связь с центром управления. Как стало известно, на борту находились восемь человек — четыре члена экипажа и столько же пассажиров. Среди них были сотрудники администрации президента ДРК Феликса Чисекеди, включая его главного водителя.

Кроме того, как подтвердило ТАСС посольство РФ в Киншасе, жертвами катастрофы стали и российские граждане. Личности погибших уточняются.

По данным африканского издания, обломки самолета найдены в 40 километрах от Пунии, в провинции Маниема. Власти республики направили на место поисково-спасательные отряды.

Ранее 5-tv.ru писал, что аэропорт «Кольцово» возобновил работу после аварийной посадки Ан-12.