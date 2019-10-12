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  4. Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом и цементовозом в Ленобласти

, 12:55 19

Среди пострадавших десятилетний ребенок.

Фото: ТАСС / Сергей Мальгавко

Семь человек, включая десятилетнего ребенка, получили ранения в ДТП на 119 километре трассы «Кола» в Ленинградской области. Как сообщили 5-tv.ru в региональном МВД, травмы легкой степени тяжести.

В автобусе Neman в момент столкновения с цементовозом находилось 24 человек. Авария произошла в Волховском районе около десяти утра.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Известно, что группа направлялась из Санкт-Петербурга в Тихвинский монастырь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о страшной аварии в Свердловской области. Три человека сгорели заживо в перевернувшейся машине на 18-м километре дороги Горбуново — Байкалово — Ирбит.

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