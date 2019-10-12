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  4. Три человека сгорели заживо в перевернувшейся машине в Свердловской области

Три человека сгорели заживо в перевернувшейся машине в Свердловской области

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ДТП произошло в ночь с 11 на 12 октября на 18-м километре дороги Горбуново — Байкалово — Ирбит.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Три человека стали жертвами аварии, которая произошла на западе Свердловской области. Они сгорели заживо в машине. По информации МЧС, водитель автомобиля ВАЗ-21093 не справился с управлением и наехал на препятствие, машина вылетела с дороги, перевернулась и загорелась.

В салоне помимо водителя находились два пассажира. Никому спастись не удалось. Сейчас личности погибших устанавливаются. По факту произошедшего ДТП проводится проверка. Выясняются обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Саратове машина скорой помощи с пациентом перевернулась после ДТП.

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