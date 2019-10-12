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  4. Смольный создал комиссию в связи со смертью школьника из Петербурга в «Артеке»

Смольный создал комиссию в связи со смертью школьника из Петербурга в «Артеке»

, 16:05 172

Работа комиссии находится под личным контролем губернатора Северной столицы Александра Беглова и министра просвещения Ольги Васильевой.

Фото: РИА Новости / Константин Чалабов

Правительством Санкт-Петербурга создана комиссия, которая должна установить все обстоятельства и причины смерти 12-летнего школьника из инженерно-технологической школы № 777 в международном детском центре «Артек». Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Смольного.

«В состав комиссии вошли сотрудники Министерства просвещения РФ, Комитета по образованию Санкт-Петербурга, а также комитетов по здравоохранению и социальной политике Администрации Санкт-Петербурга, руководители образовательного учреждения, в котором учился ребенок. Комиссию возглавила вице-губернатор Санкт/Петербурга Любовь Совершаева», — сообщили в Смольном.

Работа комиссии находится под личным контролем губернатора Северной столицы Александра Беглова и министра просвещения Ольги Васильевой.

Родители мальчика уже прибыли в Крым.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, по данному факту СК РФ возбудил уголовное дело, в рамках которого назначены все необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств смерти 12-летнего мальчика.

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