  1. Пятый канал
  4. «Настоящая леди»: дочь Кристины Орбакайте преподала подписчикам урок этикета

«Настоящая леди»: дочь Кристины Орбакайте преподала подписчикам урок этикета

, 17:16 Видео 148

Клавдия Земцова показала на видео, как пить из стакана и вести себя за столом в ресторане.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @claudiazemtsova

Дочь певицы Кристины Орбакайте преподала своим подписчикам в Instagram небольшой урок этикета. Клавдия Земцова записала видео о том, как нужно вести себя в ресторане.

«Если ты находишься в общественном месте, то пить надо маленькими глоточками», — сказала семилетняя Клавдия в ролике, после чего на собственном примере показала, что имеет в виду.

Дома, по словам дочери Орбакайте, можно никого не стесняться и пить большими глотками.

«А кушать нужно вот так», — добавила юная знаменитость, взяв для нарезки мяса в левую руку вилку, а в правую — нож.

Подписчики нашли Клавдию настоящей леди, а ее манеры объяснили влиянием Кристины Орбакайте.

«Клавуся, ты настоящая леди!»

«Ну есть в кого, славная девочка»;

«Принцесса ты, наша Клавдия Земцова! Так держать!»

«Какая милая умничка», — написали фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 48-летняя Орбакайте напомнила фанатам Гурченко на фото в необычном образе.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Гороскоп на 12 октября: верните себе королевский трон, Весы!

Последние новости

17:29
Путин пошутил о роли RT во вмешательстве в американские выборы
17:16
«Настоящая леди»: дочь Кристины Орбакайте преподала подписчикам урок этикета
16:56
Видео: Емельяненко получил благословение перед боем с Кокляевым
16:47
Кенийский бегун Кипчоге пробежал марафон за рекордно короткое время — видео
16:30
Звезды России запустили новый челлендж в Instagram
16:17
Йога, музыка, папа. Пассия Тимати рассказала, как готовится к рождению первенца

Сейчас читают

Фото ноги велогонщика ужаснуло фанатов
«Срочно на Евровидение»: у Глафиры Тархановой «выросла» борода
19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев