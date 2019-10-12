«Настоящая леди»: дочь Кристины Орбакайте преподала подписчикам урок этикета

Дочь певицы Кристины Орбакайте преподала своим подписчикам в Instagram небольшой урок этикета. Клавдия Земцова записала видео о том, как нужно вести себя в ресторане.

«Если ты находишься в общественном месте, то пить надо маленькими глоточками», — сказала семилетняя Клавдия в ролике, после чего на собственном примере показала, что имеет в виду.

Дома, по словам дочери Орбакайте, можно никого не стесняться и пить большими глотками.

«А кушать нужно вот так», — добавила юная знаменитость, взяв для нарезки мяса в левую руку вилку, а в правую — нож.

Подписчики нашли Клавдию настоящей леди, а ее манеры объяснили влиянием Кристины Орбакайте.

«Клавуся, ты настоящая леди!»

«Ну есть в кого, славная девочка»;

«Принцесса ты, наша Клавдия Земцова! Так держать!»

«Какая милая умничка», — написали фанаты.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 48-летняя Орбакайте напомнила фанатам Гурченко на фото в необычном образе.