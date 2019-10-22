Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Телеведущая Алла Михеева, снявшаяся в одном из клипов группировки «Ленинград», сфотографировалась в платье и туфлях на высоких каблуках в ванной. Черно-белый снимок она выложила на своей странице в Instagram.

«Душ или ванная?», — подписала Михеева фотографию, добавив хэштег «Я за душ».

На снимке теледива одета в платье с пышной юбкой и стильные туфли на шпильках. В руке она держит лейку для душа, из которой течет вода.

Instagram @allamikheeva

Подписчики в первую очередь обратили внимание на необычное место для фотосессии. Многих заинтересовало, как Михеева смогла забраться на шпильках на ванну.

«Ну зачем так изощряться? Можно и разбиться»;

«Сколько раз вы поскользнулись, пока покорили ванну вместе с душем?!»

«Алла, а на чем вы сидите?»

«Смех разбирает, как представлю, что Алла забирается на шпильках на ванну», — написали поклонники.

Нашлись и те, кто решил ответить на поставленный Михеевой вопрос. Кроме стандартных «ванна» / «душ», встречались и оригинальные варианты.

«Баня с вениками и в снег!»;

«С утра — душ, вечером — ванная»;

«Душ в ванной!», — поделились своими предпочтениями подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алла Михеева снялась в клипе «Ленинграда» на песню «Кабриолет». В ролике лидер музыкального коллектива Сергей Шнуров женится на телеведущей.