Группировка «Ленинград» выпустила клип на песню «Кабриолет» во вторник, 28 мая. Видео доступно в YouTube-канале группы, главную роль исполнила Алла Михеева.

По сюжету героиня Михеевой опаздывает на некое мероприятие и мчится на красной машине из центра Петербурга к пляжу на Финском заливе. Попутно девушка собирает с десяток нарушений — превышает скорость, едет на красный, перепрыгивает недостроенный мост, красится за рулем и всеми прочими способами показывает свою удаль. Строительный подъемник сносит ее машине крышу и получается тот самый кабриолет.

В конце видео мы видим Сергея Шнурова, томящегося у алтаря — тем самым мероприятием оказывает свадьба. Михеева появляется на последних секундах в роскошном кремовом платье и идет под венец как ни в чем не бывало.

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Примечательно, что в самой песне не слышно голоса Шнурова — вокальную партию исполняет Флорида Чантурия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как новый рекламный пост Сергея Шнурова в Instagram разозлил фанатов.