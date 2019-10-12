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Украина будет умолять Евросоюз «дожать» Россию

, 21:52 22

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление новоиспеченного главы МИД Незалежной Вадима Пристайко.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nazar Furyk, Pavlo Gonchar, Komsomolskaya Pravda, Pavlo_bagmut

Украина на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 14 октября, в Люксембурге будет просить их поддержать политику Киева по Донбассу, а также усилить давление на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.

«Я хочу сказать Европе, что эти наши очень непростые решения не должны просто зависнуть в воздухе. Вы должны подставить плечо и их поддержать. Поскольку если вы сейчас не дожмете Россию, ситуация откатится назад, до состояния военного противостояния», — приводит его слова RT.

Видимо Пристайко считает, что в настоящее время во всей Незалежной царит мирная жизнь.

Глава МИД Украины, назначенный на этот пост в конце августа, пояснил, что подписание «формулы Штайнмайера» среди части украинского общества вызвало активный протест, в то время как другие требуют существенных подвижек в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а третьи просят соглашаться на все условия, поскольку на неподконтрольных территориях проживают их родственники.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что заявление Пристайко свидетельствует о дефиците власти в Киеве.

«Это неверный путь. Сперва (президент Украины Владимир) Зеленский должен нажать на своих ультра. Они потому сильны, что им никто не противостоит. В Киеве налицо явный дефицит власти», — написал он в Twitter.

Twitter @Alexey_Pushkov

Ранее Пристайко обвинил Россию в срыве встречи лидеров «нормандской четверки».

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