Украина на встрече глав МИД стран Евросоюза в понедельник, 14 октября, в Люксембурге будет просить их поддержать политику Киева по Донбассу, а также усилить давление на Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Вадим Пристайко.
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Видимо Пристайко считает, что в настоящее время во всей Незалежной царит мирная жизнь.
Глава МИД Украины, назначенный на этот пост в конце августа, пояснил, что подписание «формулы Штайнмайера» среди части украинского общества вызвало активный протест, в то время как другие требуют существенных подвижек в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, а третьи просят соглашаться на все условия, поскольку на неподконтрольных территориях проживают их родственники.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что заявление Пристайко свидетельствует о дефиците власти в Киеве.
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Ранее Пристайко обвинил Россию в срыве встречи лидеров «нормандской четверки».