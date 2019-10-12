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  4. Влюбленные из Тулы сразу после ЗАГСа в Петербурге пошли на концерт «Ленинграда»

Влюбленные из Тулы сразу после ЗАГСа в Петербурге пошли на концерт «Ленинграда»

, 22:47 Эксклюзивное видео 55

Молодожены даже не сменили свадебные наряды.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Мальгавко, 5-tv.ru

Жители Тулы Алина и Сергей решили устроить себе свадьбу «по-ленинградски» в буквальном смысле — молодые люди сначала отправились в ЗАГС Северной столицы, где их брак был зарегистрирован, а после этого решили «закрепить» свой союз посещением концерта группировки «Ленинград».

Несмотря на то, что прощальное выступление рок-группы на стадионе «Газпром-Арена» началось с полуторачасовым опозданием, это ничуть не омрачило настроение молодоженов. На кадрах, поступивших в распоряжение 5-tv.ru, видно, что они оба светятся счастьем. При этом Алина и Сергей не сменили свадебные наряды.

Зрители в фойе поздравили пару и пожелали счастливой семейной жизни. Такое бракосочетание туляки уж точно запомнят на всю жизнь.

Как сообщал 5-tv.ru, прощальный концерт группировки «Ленинград» в Петербурге начался с опозданием, так как некоторые разудалые зрители зажгли файеры и устроили потасовку. Организаторам мероприятия пришлось вызывать стюартов, чтобы вывести драчунов из зала.

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