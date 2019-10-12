«Приходят все впритык»: организаторы концерта о задержке выступления «Ленинграда»

Прощальный концерт музыкальной группировки «Ленинград» начался с полуторачасовым опозданием. В интервью 5-tv.ru представитель организатора стадионного тура группы компания Euroshow promoter Ольга Пескова заявила, что причина задержки в том, что поклонники творчества коллектива не пришли на концерт заранее.

«Причина в заходе зрителей, в том, что люди заранее не приходят на концерт, а надо запустить 67 тысяч человек на стадион. Приходят все впритык. А надо досмотреть каждого человека», — заявила Ольга Пескова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на прощальном концерте группировки «Ленинград» в Петербурге произошла драка. Ее затеяли зрители. Также они зажгли файеры. Организаторам мероприятия пришлось привлечь охрану, чтобы вывести драчунов из зала.

Также по информации 5-tv.ru, во время концерта посетители заметили мужчину, который вел себя неадекватно, и, по-видимому, был пьян. Он кидался на других зрителей, стюартам удалось быстро вывести его из толпы.