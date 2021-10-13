День Григория Соломенного: что можно и что нельзя делать 13 октября

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Василий Заика
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Православные верующие вспоминают преподобного, которого считают основателем Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря.

День Григория Соломенного: что можно и что нельзя делать 13 октября

Фото: YouTube

Православные христиане 13 октября почитают память преподобного Григория Пельшемского, который считается основателем Григориево-Пельшемского Лопотова монастыря.

В 1426 году священнослужитель появился в окрестностях города Кадников. На берегу реки Пельшма он установил крест, а затем выстроил келью. Это положило начало строительству монастыря, пишет ytro.news. С 1926 года монастырь является недействующим.

Кроме прочего, 13 октября чтят память священномученика Григория, который распространял православие среди армянского населения.

Традиции и обычаи 13 октября:

Наши предки верили, что накануне Покрова Пресвятой Богородицы по улицам бродит нечистая сила. Поэтому если крестьяне находили сломанные деревья или вырванные с корнями растения, то были уверены — это дело рук представителей потустороннего мира.

Чтобы уберечься от происков нечисти, жители деревни отправлялись в овин жечь старую солому, выпотрошенную из матрасов. После проведения специального ритуала подстилку наполняли свежей соломой.

Что нельзя делать 13 октября:

В этот день нежелательно надевать на себя грязную одежду. В соответствии с суеверием, ослушавшийся притянет к себе различные болезни.

Не стоит 13 октября пускать в дом чужих людей. Если человек имеет негативную энергетику, то он разрушит гармонию, царящую в жилище.

Кроме того, лучше не принимать подарки. Считается, что «даритель» передаст свои недуги тому, кому делает «сюрприз».

Приметы 13 октября:

На Григория выпал снег — зима наступит позже.

Ранним утром на стеклах образовались морозные узоры — ждите гостей.

Луна прячется в тумане — к плохой погоде.

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