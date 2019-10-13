Легалайз шагает по планете: В Верховной раде готов закон об узаконивании марихуаны

Украина на этой неделе снова заставила хвататься за голову и это при всех тех проблемах, о которых мы уже рассказывали. Но, видимо, нет предела совершенству. Так вот в Раде сообщили, что там уже готов закон о легализации марихуаны*. К тому же такую возможность не исключил и Владимир Зеленский. Так что медленно, но верно Незалежная движется в сторону наркотического дурмана.

Наркотики помогают усыпить массы и спокойно ими манипулировать — такой своеобразный новый вид рабства. Мировые западные элиты давно взяли этот вид мягкой агрессии. И совсем не случайно, что в наши дни свои взоры они обращают на постсоветское пространство — Грузия, Армения, Украина. Список можно продолжать.

И не обольщайтесь, когда речь идет, например, о медицинской марихуане. До сих пор ВОЗ не готова окончательно рекомендовать тот же канабис в медицине из-за нехватки исследований. Как говорится на ваш страх и риск. Сегодня мы завершаем наш цикл «Абстиненция человечества». Как легалайз шагает по планете расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Артур Ломидзе.

Он обычный сотрудник лесопилки, пересчитывает бревна, рубит сучки и уже на протяжении десяти лет курит марихуану. Его жизнь не похожа на сияющее солнце ямайки, воспетое Бобом Марли. Жизнь с наркотиком прозаична скучна и бесцельна. Когда рабочий день подходит к концу, в пустой квартире его ждет лишь одиночество.

«Я могу один приехать после работы домой, включить телевизор несколько раз затянутся и смотреть какое-нибудь кино», — говорит мужчина.

Совсем не похоже на сияющие всеми оттенками зеленого кофешопы Голландии, именно этот образ страны тотального легалайза сделал конопляный лист одним из самых узнаваемых брендов в мире.

«Канабис — это символ свободы, это символ доброты, безобидности», — считает маркетолог Юрий Давыдов.

Эта товарная марка, приклеена к самому потребляемому наркотику в мире. И в России есть люди которые требуют, что бы наша страна тоже открыто вдохнула дымной свободы. Петиция называется «Мы за легализацию конопли». Ее подписали 14 000 человек. Автор текста уверяет — наркотик-полезен.

«Репрессии» в отношении «травки» — совершенно дикое и невежественное занятие! И идет все это от бескультурия и элементарного непонимания того — что же такое марихуана на самом деле, это благородное растение», — пишет автор петиции.

Знакомьтесь, Антон Бажков автор петиции. Интервью началось неожиданно, на голове активиста появился поварской колпак.

Ссылаясь лишь на сайты в интернете борец за легалайз уверяет марихуана — не просто не опасна, она полезна. Ей даже рак можно лечить.

«Есть медицинская марихуана, которая одержит вещество CBD, чем больше этого вещества, тем препарат лучше вылечивает», — уверен автор петиции Антон Бажков.

«Что бы марихуана лечила, таких данных я не знаю и научных исследований не проводилось», — убежден психиатр-нарколог Филип Андрианов.

Еще один человек который знает, что такое разрушающая сила зависимости Виталий Барабанов, в прошлом 12 страшных лет на игле. Сейчас помогает в реабилитационном центре людям выжить. Истории его пациентов как под копирку, все начинается с первой затяжки.

«Все те, кто в последствии перешли к тяжелым наркотикам. Внутривенному употреблению 100 процентов таких людей начинали свой путь с травки. Никто сразу колоться никто не начинает», — говорит сотрудник реабилитационного центра для наркозависимых Виталий Барабанов.

Но ведь это мировая тенденция, Соединенные Штаты, Канада, Запад просто сходит с ума от клубящейся дымом свободы, в прямом смысле этих слов, говорят эксперты.

«Марихуана может способствовать реализации проявления серьезных психотических расстройств, и мы сейчас сталкиваемся с серьезным ростом числа психозов в тех странах, где прошла легализация марихуаны», — считает профессор кафедры наркологии, психиатр-нарколог Евгений Крупницкий.

А вот уже и наши соседи, прошедшие через цветные революции, начинают превращать свои страны в притоны. Зачем улучшать жизнь, пусть она кажется народу лучше. Грузия дымит свободно. Новая украинская власть, уже потрясает законом за «траву».

«Государство в тактических целях может запретить все или же разрешить все и таким образом смести целое поколение с шахматной доски принятия решений», — считает мастер нейролингвистического программирования Юрий Чекчурин.

В середине прошлого века захват разума противника с помощью психотропных веществ был идей фикс всех ведущих спецслужб. ЦРУ создало секретный Проект «МК ультра» 20 лет экспериментов над своими согражданами стали позором для страны.

«Мне было очень плохо, боль была такая сильная будто меня пронзило тысячью иголок», — говорил рядовой Торнвил.

Рядовой американских вооруженных сил стал первым человеком в истории против которого провели боевое применение психотропов, проект закрыли, работающие над ни ученые пошли на повышение и их наработки сохранились. Опиатный кризис в Америке, бешеная популярность антидепрессантов в странах, где наркотики под запретом, реклама марихуаны на улицах городов — все это звенья одной цепи, которая должна сковать мир и сделать его зависимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, кто и зачем подсаживает людей на антидепрессанты.

* — В России марихуана относится к I списку запрещенных веществ