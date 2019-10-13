В США назвали цель России в Европе при наступлении глобальной войны

В случае серьезного военного конфликта в Европе главной целью российских ракет скорее всего станет немецкий портовый город Бремерхафен, расположенный на берегу Северного моря. Такое мнение высказал сотрудник Программы международной безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Эндрю Метрик.

Этот порт аналитик из США называет наиболее важнейшим узлом для высадки и перемещения тяжелой техники на европейский театр военных действий.

«Бремерхафен будет особенно легко изолировать, поскольку доступ кораблей к порту осуществляется через два шлюза. Кроме того, железнодорожная линия идет в порт через два моста. Уничтожение этих целей сделает порт в значительной степени неработоспособным для нужд США», — цитирует Метрика Lenta.ru.

Альтернативные точки — Роттердам и Антверпен — лишь немного менее уязвимы для точечной атаки в силу своих больших размеров. По словам военного специалиста, такие уязвимости в европейской логистике, не представлявшие серьезной опасности во времена холодной войны, стали угрозой с появлением в России крылатых ракет «Калибр», которые способны поразить цели в Западной Европе, будучи выпущенными из российских территориальных вод.

Как отмечает издание, первая атомная подводная лодка проекта 885 («Ясень») «Северодвинск» вошла в состав ВМФ России в 2014 году. Максимальная глубина погружения корабля — 600 метров, надводная скорость — 16 узлов, подводная — 31 узел. Субмарина оснащена ракетным комплексом «Калибр-ПЛ».

Кроме того, как ранее писал 5-tv.ru новейшие подводные корабли проекта 885 двигаются практически бесшумно и почти неразличимы для гидроакустических станций.