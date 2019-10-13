«Занятий миллион!»: Сергей Шнуров рассказал, чем займется после «Ленинграда»

Известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности. На встрече с журналистами перед финальным концертом прощального тура группировки «Ленинград», который прошел в Санкт-Петербурге в субботу, 12 октября, музыкант заявил, что теперь у него появится время, чтобы читать книги и слушать музыку.

«Я не буду давать публичные концерты. А чем заниматься — я всегда знаю, чем заниматься. Мне на самом деле не особенно хватает времени даже, а так занятий-то миллион. Представляете, сколько книжек написано и не прочитано мной? А сколько музыки!» — сказал Шнуров.

На вопрос, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», лидер группировки «Ленинград» ответил, что ничем не отличается от большинства людей.

«В принципе люди когда просыпаются, они обычно идут в туалет. И я так же, ничем не отличаюсь. Слава богу, что нет будильника и мне не нужно куда-то бежать. Если нет самолета. А самолета нет. Потому что я не буду выступать публично. Это класс!» — заявил Шнур.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Шнуров признался, что мечтает так же долго прощаться с публикой, как Алла Пугачева.