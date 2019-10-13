«Занятий миллион!»: Сергей Шнуров рассказал, чем займется после «Ленинграда»

Известный российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, чем будет заниматься после завершения гастрольной деятельности. На встрече с журналистами перед финальным концертом прощального тура группировки «Ленинград», который прошел в Санкт-Петербурге в субботу, 12 октября, музыкант заявил, что теперь у него появится время, чтобы читать книги и слушать музыку.
На вопрос, как теперь будет начинаться день «безработного музыканта», лидер группировки «Ленинград» ответил, что ничем не отличается от большинства людей.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Сергей Шнуров признался, что мечтает так же долго прощаться с публикой, как Алла Пугачева.