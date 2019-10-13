Уколы, пластика или фотошоп? 19-летняя Стеша Маликова осталась без щечек

Дочь Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания выросла настоящей красавицей и не перестает радовать подписчиков яркими фото. На этот раз Стеша Маликова опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сидя в оконном проеме. Для фотосессии наследница музыканта выбрала черные мини-платье с глухим воротом и гипер-объемными рукавами и классические туфли-лодочки.

«Любимая часть марлезонского балета! » — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @steshamalikova

Многие поклонники Стефании Маликовой восхитились красотой кумира, отметив ее стройную фигуру и длинные ножки. Однако некоторых подписчиков дочки знаменитости смутили явные изменения во внешности любимицы. Фанаты заподозрили юную красавицу в злоупотреблении различными средствами для «трансформации» лица.

«Щеки отрезала что ли?»

«Вы удалили комки Биша?»

«Лицо стало намного худее! И уже. Что это: уколы или пластика?»

«Что-то на себя не похожа стала!»

«Перебор с фотошопом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже.