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  4. Уколы, пластика или фотошоп? 19-летняя Стеша Маликова осталась без щечек

Уколы, пластика или фотошоп? 19-летняя Стеша Маликова осталась без щечек

, 8:48 Фото 1 301

Фанаты подозревают дочь Дмитрия Маликова в злоупотреблении средствами для «трансформации» лица.

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Фото, видео: Instagram @steshamalikova

Дочь Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания выросла настоящей красавицей и не перестает радовать подписчиков яркими фото. На этот раз Стеша Маликова опубликовала в Instagram серию снимков, на которых позирует на фоне Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сидя в оконном проеме. Для фотосессии наследница музыканта выбрала черные мини-платье с глухим воротом и гипер-объемными рукавами и классические туфли-лодочки.

«Любимая часть марлезонского балета!» — иронично подписала пост знаменитость.

Instagram @steshamalikova

Многие поклонники Стефании Маликовой восхитились красотой кумира, отметив ее стройную фигуру и длинные ножки. Однако некоторых подписчиков дочки знаменитости смутили явные изменения во внешности любимицы. Фанаты заподозрили юную красавицу в злоупотреблении различными средствами для «трансформации» лица.

«Щеки отрезала что ли?»

«Вы удалили комки Биша?»

«Лицо стало намного худее! И уже. Что это: уколы или пластика?»

«Что-то на себя не похожа стала!»

«Перебор с фотошопом!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже.

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