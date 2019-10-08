19-летняя Стеша Маликова взорвала сеть снимком с цветами в неглиже

Дочь певца Дмитрия Маликова 19-летняя Стефания в очередной раз покорила подписчиков в Instagram своей естественной красотой и природным шармом. На снимке юная модель предстала обнаженной, романтично прикрывая грудь букетом розовых роз. Утонченный образ наследницы музыканта дополнило массивное жемчужное ожерелье на тонкой шее. Под фотографией манекенщица процитировала стихотворение аварского поэта Расула Гамзатова.

«Прочитайте стихотворение „Три сонета“ полностью, одно из моих любимых. Только с чувством, с толком, с расстановкой. Любовь — это то, что объединяет», — написала в публикации знаменитость.

Instagram @steshamalikova

Поклонники Стефании Маликовой пришли в полный восторг от нежного снимка с цветами. За несколько часов фотография обнаженной модели набрала более 20 тысяч лайков. Фанаты одарили любимого кумира сотней восхищенных комплиментов в комментариях. Многие подписчики дочки Маликова отметили — стих «Три сонета» у них любимый.

«Счастливая, беззаботная»;

«Улыбка на миллион долларов!»

«Лапочка такая»;

«Королевишна с розами! Очень нежное фото!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что поклонники пришли в восторг от естественной красоты Стеши Маликовой.