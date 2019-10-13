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МИД РФ: Американцы пытаются подорвать работу ООН. Они задолжали $1 миллиард

, 14:36 Видео 19

Всего взносы за 2019 год в бюджет организации не выплатили свыше 50 стран.

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Фото, видео: Постпред США в ООН Келли Крафт. www.globallookpress.com / Li Muzi, 5-tv.ru, Reuters

Российский МИД рассказал о финансовых трудностях, с которыми столкнулась Организация Объединенных Наций (ООН). Согласно сообщению, опубликованному на официальном сайте ведомства, уже в ноябре организация не сможет в полном объеме оплачивать труд сотрудников и счета подрядчиков.

ООН ввела особые меры: количество заседаний сократится до двух, утром и днем, тогда как раньше дипломаты часто собирались вечером и ночью. Также уменьшится число документов, которые в обязательном порядке переводятся на шесть официальных языков организации. Экономить будут даже на кондиционировании и охране.

В МИД РФ отметили, что взносы за текущий год до сих пор не внесли свыше 50 стран-участников. Однако наибольшая сумма числится за США — американцы должны уже более миллиарда долларов.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что таким образом Штаты пытаются надавить на ООН. В свою очередь, Россия все финансовые обязательства перед организацией выполняет вовремя и призывает «к бюджетной самодисциплине» остальных.

Несколькими днями ранее, 11 октября, представитель ООН Чандру Раманатан заявил, что общий долг стран-участниц составляет свыше 1,4 миллиарда долларов, причем большая часть этой суммы приходится на семь стран, среди которых США, Бразилия и Израиль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вашингтон вновь отказал в визах российским дипломатам.

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