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  4. Обольстительницы сердец: ТОП-5 «разлучниц» российского шоу-бизнеса

Обольстительницы сердец: ТОП-5 «разлучниц» российского шоу-бизнеса

, 14:37 Фото 314

Ольга Бузова, Вера Брежнева, Кристина Асмус, Анна Седокова, Анастасия Решетова — как самые популярные российские звезды строили свое счастье и всегда ли получалось честно бороться за свою любовь?

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Фото, видео: Facebook / Вера Брежнева, www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Komsomolskaya Pravda, Instagram @annasedokova

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Ольга Бузова 628

Российский шоу-бизнес переполнен самыми трогательными и необычными историями взаимоотношений пар. В одних случаях дело в руки брали мужчины и до победного конца пытались отыскать ключ к сердцу возлюбленной. В других, напротив, в роли обольстительницы выступали женщины. Благодаря врожденным харизме, красоте и обаянию представительницам прекрасного пола в большинстве случаев удавалось произвести впечатление на мужчину, а если нужно — даже увести из семьи. Starhit представил подборку самых знаменитый «разлучниц», которых в борьбе за счастье не пугали никакие обстоятельства.

Ольга Бузова

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Светская красавица, певица и телеведущая Ольга Бузова несколько лет назад увлеклась бывшим игроком «Локомотива» Дмитрием Тарасовым. Несмотря на то, что спортсмен был на тот момент женат на Оксане Пономаренко, звезда умудрялась с ним проводить большую часть свободного времени.

«Мы превратились во влюбленных подростков», — честно признавалась теледива, описывая чувства к своему бывшему избраннику.

Футболист не смог устоять перед привлекательностью Ольги Бузовой и ушел из семьи, чтобы связать свою жизнь со знаменитой ведущей. Однако со временем семейная жизнь окрасилась в темные краски. По слухам, конфликт между супругами назрел из-за того, что Бузова не хотела посвящать себя воспитанию ребенка, в то время как Тарасов мечтал о наследнике.

В результате счастье обрести не удалось. Брак знаменитостей распался.

Анна Седокова

Instagram @annasedokova

Еще одна артистка, которая попыталась построить счастье на чудом «горе» — Анна Седокова. Звезда пережила как минимум три неудачным романа, однако не теряла надежды встретить судьбу. Неожиданно у певицы вспыхнули чувства к баскетболисту Янису Тимму. Певицу нисколько не смущало то, что спортсмен женат и растит сына. Теледива была уверена, что в борьбе за любовь ничто не может служить помехой.

Страсти накались до такой степени, что между Седоковой и законной супругой Яниса — Санной — якобы даже вспыхнул скандал. По слухам, Янис все-таки отдал предпочтение своей новой благоверной.

Кристина Асмус

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Эффектная, лучезарная и невероятно харизматичная актриса Кристина Асмус покорила сердце резидента Comedy Club Гарика Харламова, когда его бывшая жена Юрия Лещенко даже не подозревала об изменах супруга.

«Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно, и мы снова сойдемся. Я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала», — призналась Юлия.

Жена юмориста изо всех старалась помешать ему новому счастью и даже тогда, когда шансов почти не осталось — после регистрации брака Харламова и Асмус — Лещенко доказала, что комик с ней не развелся, и союз знаменитостей аннулировали.

Так или иначе, со временем скандал утих, и у пары родилась общая дочь Анастасия. Сейчас супруги уверяют, что счастливы вместе, однако поклонники не перестают сеять слухи о разладе в звездной семье.

Вера Брежнева

Facebook / Вера Брежнева

Одна из самых известных разлучниц в российском шоу-бизнесе — поп-исполнительница Вера Брежнева. Привлекательная блондинка, входившая в состав группы «ВИА Гра» будоражила воображение мужской половины человечества. Перед красотой певицы не смог устоять и продюсер музыкального коллектива Константин Меладзе, который был тогда связан семейными узами с Яной Сумм.

Брежнева тоже состояла в отношениях. В 2001 она подарила дочь Соню Виталию Войченко, а спустя несколько лет родила девочку в браке с Михаилом Киперманом. Впрочем, по слухам, певица и наставник «ВИА Гры» уже тогда тайно встречались и скрывали любовное увлечение от семьи.

Спустя несколько лет влюбленные, наконец, объявили о своих чувствах друг к другу, узаконили отношения в ЗАГСе и стали одной из самых любимых пар российских фанатов.

Анастасия Решетова

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Влюбленная невеста рэпера Тимати Анастасия Решетова сейчас является одной из самых обсуждаемых медийных персон. Поклонники с нетерпением ждут пополнения в семействе, однако другие напоминают: модель разлучила исполнителя с «Мисс Россия — 2012» Аленой Шишковой. Королева красоты подарила артисту дочь Алису, но и это его не остановило перед новым увлечением.

Сейчас Тимати посещает все светские мероприятия в обществе Решетовой. Будущая мать быстро завоевала любовь поклонников музыканта и познакомилась с его окружением. Впрочем, и у бывшей избранницы исполнителя фанатов достаточно. В сети до сих пор не утихает спор: Кто красивее — Шишкова или Решетова?

Ранее 5-tv.ru публиковал подборку самых пленительных первых леди государств. 

Тема:
Ольга Бузова 628
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