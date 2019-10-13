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  4. Пьяный участковый протаранил автомобиль с двумя сестрами. Виновник на видео прячет лицо руками

Пьяный участковый протаранил автомобиль с двумя сестрами. Виновник на видео прячет лицо руками

, 15:22 Видео 74

МВД и СК по Воронежской области проводят проверку.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, ВКонтакте / Оксана Легенкова, «Типичный Воронеж»

В ДТП в Воронежской области пострадали женщина и подросток. По предварительной версии, автомобиль Chevrolet, за рулем которого предположительно находился сотрудник полиции, выехал на встречную полосу и протаранил ВАЗ с пострадавшими.

Видео с места опубликовано в группе «Типичный Воронеж» в социальной сети. Чтобы вытащить из машины 20-летнюю водительницу и 13-летнюю пассажирку, спасателям понадобились домкрат и болгарка.

Тяжелее всего пришлось девочке, на чью сторону пришелся удар. А вот водитель Chevrolet отделался парой ушибов и испугом. На кадрах видно, что он одет в форму сотрудника полиции.

Как стало известно 5-tv.ru, за рулем иномарки мог находиться брат участкового. Сейчас в ГУ МВД по Воронежской области выясняют обстоятельства аварии. Также проверку проводит местный следственный комитет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что водителей-новичков будут проверять на хронический алкоголизм и наркотики.

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