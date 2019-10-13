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  4. Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском

Вице-мисс «Краса России» разбилась в страшном ДТП под Минском

, 15:50 212

Автомобиль, в котором находилась россиянка, влетел в тягач.

Фото: Instagram @evgeniya_smetanina

Первая вице-мисс «Краса России» Евгения Сметанина разбилась в страшном ДТП под Минском. Авария произошла еще 5 сентября, однако известно об этом стало только сейчас, когда девушка смогла опубликовать в Instagram подробный пост о том, что с ней произошло.

«Лобовое столкновение с фурой стало последним что я видела», — написала Сметанина.

По ее словам она ехала в Минск в больницу к своей сестре и взяла автомобиль через приложение BlaBlaCar. Страшная авария произошла около восьми утра. Водитель практически не пострадал. Весь удар пришелся на пассажирское сиденье, где находилась вице-мисс.

«Голова, лицо, разрыв легких, раздробление плеча с вывихом и смещением, повреждены органы, сломаны обе ключицы, пальцы на правой руке зажат нерв, прелом ног!» — так описала свои травмы Сметанина.

Девушка также рассказала, что когда ее вытаскивали из салона, то думали, что она мертва. По ее словам, она пролежала на земле около 40 минут.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Как сообщает «МК», в российском посольстве в Минске о произошедшем знают. Дипломаты заявили, что Сметаниной предлагалась транспортировка на родину, но она отказывается.

Пока девушка обратилась за помощью ко всем неравнодушным на своей странице в социальной сети.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ДТП, в котором возможным виновником является пьяный участковый.

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